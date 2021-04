Chronique

En espérant l’effet domino

La période de travail a été beaucoup, beaucoup plus longue que prévu, mais le gouvernement fédéral a finalement accouché d’un plan d’aide financière conséquent qui permettra à Air Canada d’émerger de la crise qui l’a mise au plancher depuis plus d’un an. Ottawa doit maintenant moduler rapidement le même type d’intervention de soutien pour tous les acteurs de l’industrie du transport aérien et de l’aéronautique.