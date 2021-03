(Montréal) Des travailleuses du secteur public ont profité de la journée du 8 mars pour adresser une lettre et une vidéo au gouvernement Legault, afin de lui rappeler qu’elles attendent leur versement d’équité salariale depuis 2010 et 2015, dans certains cas.

Lia Lévesque

La Presse Canadienne

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ, qui représente des milliers de ces travailleuses, qui œuvrent dans la santé et l’éducation, a adressé une lettre et une vidéo au premier ministre François Legault et à la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.

Des éducatrices, des agentes administratives, des auxiliaires aux services de santé et sociaux y tiennent une pancarte, indiquant qu’elles attendent depuis 2010 ou 2015 leur paiement d’équité salariale.

Cela concerne environ 100 000 travailleuses, si l’on additionne les plaintes de 2010 et de 2015, a indiqué en entrevue lundi Mélanie Gougeon, responsable de la coordination de l’équité pour les syndicats affiliés à la FTQ du secteur public.

Et, pour chaque travailleuse, la somme due peut représenter des milliers de dollars a-t-elle souligné.