Grande entrevue Paul Pathy, PDG de Fednav

À flot pour devenir « la meilleure organisation au monde »

L’entreprise Fednav de Montréal, en activité depuis plus de 75 ans, est la plus importante société canadienne de transport maritime international de vrac, mais elle reste pourtant méconnue au Québec. Avec sa flotte de 120 navires qui sillonnent les mers de tous les continents, Fednav est aussi le plus grand exploitant au monde de vraquiers renforcés pour la glace. Paul Pathy, son PDG, nous explique ce que fait et où est rendue l’entreprise familiale.