Wall Street inquiète du virus en Chine

(New York) La Bourse de New York reculait à l’ouverture mardi, freinée à son retour de week-end prolongé par les craintes liées à un virus en Chine et l’abaissement des prévisions de croissance du FMI : le Dow Jones cédait 0,26 % et le NASDAQ 0,30 %.