L’ancien président de la Banque mondiale James Wolfensohn s’éteint à 86 ans

(Washington) James Wolfensohn, banquier d’investissement ayant contribué à redresser les finances de grandes institutions culturelles américaines dont le Kennedy Center et ancien président de la Banque mondiale, est mort mercredi à l’âge de 86 ans à son domicile à Manhattan à New York, a annoncé mercredi The Institute for Advanced Study.