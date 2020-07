Alcoa prévoit des résultats moins mauvais que prévu et bondit à Wall Street

(New York) Le producteur d’aluminium et de bauxite américain Alcoa bondissait de près de 5 % à Wall Street mercredi après avoir dévoilé des résultats préliminaires moins mauvais que prévu pour le deuxième trimestre grâce à des gains de productivité et des économies.