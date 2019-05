 Chine : les ventes automobiles s'effondrent en avril 

La Chine est devenue ces dernières années le plus grand marché automobile du monde et l'un de ceux dont la croissance est la plus rapide, conséquence de l'augmentation des revenus de la population et d'aides gouvernementales.

Un premier recul depuis les années 90

Mais, pour la première fois depuis les années 1990, les ventes d'automobiles ont chuté l'an dernier, sur fond de ralentissement de l'économie et de tensions commerciales avec les États-Unis.

« A l'heure actuelle, la principale raison du ralentissement du marché est le manque de confiance des consommateurs », estime la CAAM.