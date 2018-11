 Un projet immobilier de 400 millions près de l'hippodrome 

Ce nouveau projet devra toutefois être analysé par les autorités municipales dans le contexte d'une circulation routière déjà très dense dans le secteur.

Selon l'acte d'achat daté du 24 octobre, le centre commercial appartenait à la Fondation Azrieli, créée par le milliardaire québécois David J. Azrieli, maintenant décédé.

Le nouveau propriétaire est officiellement la Société en commandite centre commercial Carré Décarie, créée expressément pour cette transaction.

Celle-ci est détenue par l'entreprise 2bd (ex-Trantor Realty), qui regroupe quatre actionnaires : Daniel Assouline, Daniel Benchtrit, Alexandre Bouhadana et Albert Lévy.

L'immeuble de 350 000 pieds carrés est évalué à 28,2 millions, terrain compris.

Construit en 1976, il regroupe une trentaine de magasins, dont Dollarama, Winners-HomeSense, Rubino et Proxim. On y retrouve aussi une clinique dentaire, un centre médical, des bureaux de la Société de l'assurance automobile du Québec, un cinéma et un lave-auto, entre autres.

Le groupe d'investisseurs ambitionne de réduire la superficie consacrée aux commerces (de 550 000 pieds carrés à 250 000) et d'en améliorer la qualité. De plus, il misera davantage sur les usages médicaux et résidentiels.

Transformation globale

« Nous pensons détruire le centre tel qu'il est et le reconstruire de A à Z. Nous parlons d'un changement global de l'endroit. On n'est pas très fiers de ce qu'on a acheté, mais on a un très beau terrain et on va en faire quelque chose de très beau », a confié à La Presse Daniel Assouline, l'un des quatre propriétaires de l'endroit.

Plus précisément, le quatuor veut construire trois tours comprenant « entre 650 et 750 unités », après en avoir érigé une autre essentiellement à vocation médicale. La clinique, qui loue actuellement 40 000 pieds carrés, doublerait ainsi sa superficie.

Certains commerçants demeureront dans le projet. « Winners veut absolument rester et nous voulons absolument les garder, alors on va les accommoder », souligne M. Assouline.

Les travaux devraient pouvoir commencer rapidement, soit dans « 12 à 18 mois » selon M. Assouline, étant donné que « nous ne demandons aucun changement de zonage. Tous les projets remplissent les normes telles qu'elles sont aujourd'hui ».

À la Ville de Côte-Saint-Luc, le service de l'aménagement urbain affirme toutefois qu'« aucun usage résidentiel n'est prévu à l'intérieur de la zone IN-1 », dans laquelle est situé le Carré Décarie.

Criants besoins en transport

L'idée même de densifier le quartier est « louable », croit la conseillère municipale Dida Berku, qui est également présidente du comité consultatif d'urbanisme.

Mais l'élue estime qu'il faut d'abord trouver des solutions pour réduire la congestion routière « dans le corridor Décarie », où il y a « des milliers de logements en construction en ce moment », dont le Westbury. À son avis, la situation actuelle est déjà catastrophique, et on prévoit en plus construire le Royalmount et remplir le terrain de l'hippodrome.

« Le corridor est congestionné sept jours sur sept, 24 heures sur 24 ! J'ai réuni les maires de toutes les villes et tous les arrondissements pour discuter de comment faire pour traverser Décarie. C'est rendu un défi majeur. Dès fois ça prend quatre ou cinq lumières avant de pouvoir passer !

« C'est sûr que le projet du Carré Décarie ne pourra pas être réalisé tant qu'on n'aura pas un plan de transport qui permet une mobilité rapide. On est enclavés, traverser ou embarquer sur Décarie est un obstacle majeur, et il n'y a pas de solution en vue. [...] On va être responsables avant de dire oui à des projets majeurs. »

Deux autres projets résidentiels

Parallèlement à la revitalisation du Carré Décarie, 2bd construira la seconde tour de son projet Équinoxe de « condos locatifs », rue Marc-Chagall, toujours dans Côte-Saint-Luc. Il compte 310 logements. La première pelletée de terre doit se faire dans une semaine. « C'est un produit haut de gamme [...] C'est toujours ce que nous construisons. C'est notre philosophie d'affaires », mentionne M. Assouline, dont les autres tours du genre se trouvent à Laval.

L'entreprise prévoit aussi commencer à bâtir 650 logements sur un terrain qui lui appartient à proximité du centre commercial Place Vertu, à l'angle sud-est des rues Cavendish et Thimens.

L'arrondissement de Saint-Laurent nous a confirmé que le projet avait été approuvé, mais « le permis n'a pas été octroyé, car il y a encore une problématique technique avec la nappe phréatique ». Selon M. Assouline, les travaux doivent commencer dans un mois.