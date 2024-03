Pourquoi autant d’échecs lunaires ?

Entre 1966 et 1976, pas moins de 18 missions américaines et soviétiques sont parvenues à se poser sur la Lune, avec un taux de succès de 42 %. Or depuis 2019, seulement 3 des 11 missions d’alunissage ont réussi. Avons-nous perdu la recette de la Lune ?