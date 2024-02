L’objet le plus lumineux de l’univers aurait été découvert

(Cape Canaveral) Des astronomes ont découvert ce qui pourrait être l’objet le plus lumineux de l’univers, un quasar avec un trou noir en son cœur qui grandit si vite qu’il avale l’équivalent d’un soleil par jour.

Marcia Dunn Associated Press

Ce quasar record brille 500 000 milliards de fois plus que notre soleil. Le trou noir qui alimente ce quasar lointain est plus de 17 milliards de fois plus immense que notre soleil, a rapporté lundi une équipe dirigée par des Australiens dans la revue Nature Astronomy.

Alors que le quasar ressemble à un simple point sur les images, les scientifiques imaginent un endroit féroce.

Le disque en rotation autour du trou noir du quasar ― le gaz tourbillonnant lumineux et d’autres matières provenant des étoiles englouties ― ressemble à un ouragan cosmique.

« Ce quasar est l’endroit le plus violent que nous connaissions dans l’univers », a affirmé l’auteur principal, Christian Wolf, de l’Australian National University, dans un courriel.

L’Observatoire européen austral a repéré l’objet, J0529-4351, lors d’une étude du ciel en 1980, mais on pensait qu’il s’agissait d’une étoile. Ce n’est que l’année dernière qu’il a été identifié comme un quasar, le noyau extrêmement actif et lumineux d’une galaxie. Des observations effectuées par des télescopes en Australie et dans le désert chilien d’Atacama ont permis de le confirmer.

« Ce qui est passionnant avec ce quasar, c’est qu’il était caché à la vue de tous et qu’il avait été classé à tort comme une étoile auparavant », a expliqué Priyamvada Natarajan, de l’Université de Yale, qui n’a pas participé à l’étude, dans un courrier électronique.

Ces observations ultérieures et la modélisation informatique ont permis de déterminer que le quasar engloutit l’équivalent de 370 soleils par an, soit environ un par jour. Une analyse plus poussée montre que la masse du trou noir est de 17 à 19 milliards de fois supérieure à celle de notre soleil, selon l’équipe. D’autres observations sont nécessaires pour comprendre son taux de croissance.

Le quasar se trouve à 12 milliards d’années-lumière et existe depuis les premiers jours de l’univers. Une année-lumière équivaut à environ 9500 milliards de kilomètres.