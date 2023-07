Chaque semaine, notre journaliste répond aux questions scientifiques de lecteurs

Est-ce que l’eau des lacs au Québec est souvent potable ? Stéphanie Couture

L’eau des lacs du Québec est assez bonne. Mais il vaut mieux ne pas la boire directement.

« La qualité des eaux du Québec en général est correcte », explique Yannick Huot, océanographe de l’Université de Sherbrooke, qui vient de faire une analyse de l’eau de 164 lacs au Canada, dont 97 au Québec. « Ce n’est pas un grand problème. Mais boire de l’eau non traitée ou non filtrée, il y a toujours des risques. Même si l’eau d’un lac est de bonne qualité, je ne la boirais pas comme ça. Il peut toujours y avoir des pathogènes. Ça prend un système de filtration, une membrane ou un filtre qui va retirer les organismes et molécules toxiques. »

L’analyse de M. Huot n’est pas encore publiée – donc, il ne peut pas détailler ses résultats. « Mais je peux dire qu’il n’y a pas un grand problème de pesticides et de composés pharmaceutiques dans les lacs du Québec. On parle de concentrations de l’ordre du nanogramme par litre, beaucoup moins que ce qui peut affecter la santé humaine. Beaucoup de lacs ont un problème de salinisation, qui vient de l’épandage hivernal sur les routes. Mais ça ne cause pas de problèmes de santé humaine. »

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE Yannick Huot, océanographe de l’Université de Sherbrooke

Une étude préliminaire de M. Huot, sur 654 lacs québécois, avait démontré en 2021 que 94 % d’entre eux contenaient des traces de produits chimiques ou pharmaceutiques.

Par contre, une centaine de lacs sur l’échantillon canadien de M. Huot sont concernés par des excès de nutriments. « Ce sont des lacs où il peut y avoir un problème de cyanobactéries. Elles aiment les engrais agricoles ou alors les effluents de fosses septiques mal entretenues qui se retrouvent dans le lac. Les cyanobactéries relâchent des toxines qui sont très petites, quelques dizaines de nanomètres. Ça prend de très bons systèmes de filtration pour les intercepter. »

Au Québec, un réseau de distribution d’eaux de surface desservant plus de 20 résidences doit comporter un système de filtration, selon Mathieu Lapointe, ingénieur civil de l’École de technologie supérieure. « Mais pour les résidences individuelles, chacun doit prendre ses décisions. »

Un système de filtration peut être aussi simple qu’un milieu filtrant, comme du sable. « Ça va intercepter les contaminants en suspension », dit M. Lapointe, qui travaille actuellement sur un filtre pour les effluents agricoles. « Si on veut, on peut ajouter un système de filtration à ultraviolets qui va éliminer les molécules biologiques solubles. »

Une solution un peu plus coûteuse et performante est un filtre à charbon activé. « Le charbon activé capte les molécules non biologiques solubles, dit M. Lapointe. De temps en temps, il faut changer le filtre. »

PHOTO MORGANE CHOQUER, ARCHIVES LA PRESSE Sébastien Sauvé, spécialiste de la pollution chimique des cours d’eau, Université de Montréal

Mais pour les toxines des cyanobactéries, qui sont très petites, il vaut mieux avoir un système encore plus coûteux, à « osmose inverse », selon Sébastien Sauvé, spécialiste de la pollution chimique des cours d’eau à l’Université de Montréal. « Avec l’osmose inverse, on a de l’eau tellement pure qu’il faut ajouter, par après, du calcium et du magnésium pour avoir de l’eau propre à la consommation », dit M. Sauvé. Lui-même a un filtre avec un réacteur UV à son chalet, près d’un lac.

L’épée de Damoclès qui menace les lacs, ce sont les changements climatiques, selon M. Huot. « Certains organismes vont proliférer plus, notamment les cyanobactéries. »