Chaque semaine, notre journaliste répond aux questions scientifiques de lecteurs.

Pour prévenir les incendies de forêt causés par la foudre dans le Grand Nord, serait-il envisageable de construire des paratonnerres qui dirigeraient l’éclair dans le sol ? Évelyne Leblanc

En un mot : non. Mais des chercheurs planchent sur des lasers qui pourraient attirer les éclairs vers des endroits moins dangereux, voire « décharger » des nuages susceptibles de créer des orages.

« Un paratonnerre peut, au maximum, protéger quelques dizaines de mètres aux alentours », explique Aurélien Houard, physicien à l’École polytechnique à Paris, qui a présenté le premier succès de redirection d’éclairs grâce à des lasers, en janvier, dans la revue Nature Photonics. « Avec des lasers, on peut protéger dans un rayon d’un kilomètre. »

Cette technologie pourrait-elle protéger des forêts ? « De prime abord, on va plutôt protéger de grandes infrastructures – un aéroport, par exemple. C’est une question de coûts. Mais il y a des gens qui travaillent sur l’utilisation de drones munis d’un laser [pour rediriger des éclairs]. On peut imaginer qu’on pourrait susciter des éclairs au-dessus de zones moins à risque d’incendies avec cette approche. »

L’expérience de M. Houard a été faite en 2021 au mont Säntis, à l’est de Zurich, en Suisse. Il a fallu deux mois et demi avant d’accumuler assez de données pour déclarer victoire.

Le concept a été prouvé en laboratoire. Mais la foudre tombe assez rarement, somme toute, alors il faut attendre beaucoup de temps en milieu naturel. Si les réglages ne fonctionnent pas, il faut recommencer. Aurélien Houard, physicien à l’École polytechnique à Paris

L’équipe de M. Houard avait fait une tentative similaire en 2004 au Nouveau-Mexique, puis en 2017 en Suisse. Dans les deux cas, cela avait été infructueux.

« Depuis, on a des sources laser beaucoup plus puissantes, dit le physicien parisien. Les filaments de plasma sont plus longs et on tire à une cadence plus élevée. Il y a un effet quasi continu dans l’air. »

Quelle est la prochaine étape ?

« On est en train d’améliorer notre guidage laser. Il y a aussi des travaux sur le positionnement des éclairs dans les nuages. Actuellement, on peut prédire avec une précision d’un kilomètre où seront les éclairs. On aimerait que ce soit plus précis. »

Un nouvel essai à l’extérieur sera fait d’ici un an, si le financement est au rendez-vous.

Autre point à améliorer : la technologie de M. Houard ne fonctionne qu’avec la foudre « positive », qui provient de nuages chargés positivement. « La plupart des cas de foudre surviennent dans des nuages chargés négativement », dit-il.

La recherche sur le guidage par laser de la foudre existe depuis les années 1970. « Mais c’est seulement depuis 25 ans qu’on a des lasers assez puissants pour l’envisager », dit M. Houard.