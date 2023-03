Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine.

Plus d’exercice, moins de diabète

Les enfants qui font plus d’exercice et passent moins de temps devant un écran ont moins de risque de diabète juvénile, selon une nouvelle étude montréalaise. Les chercheurs de l’Université de Montréal ont suivi avec un accéléromètre plus de 600 enfants pendant sept ans et ont publié leurs résultats à la mi-mars dans la revue Lancet Child and Adolescent Health. Chaque heure quotidienne additionnelle d’inactivité ou de temps d’écran augmentait de 5 % leur risque de diabète, et chaque tranche de 10 minutes additionnelles d’activité physique diminuait de 5 % ce risque.

Quiz

Qu’ont découvert des océanographes texans au sujet des eaux profondes du golfe du Mexique ?

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION Vue par satellite du golfe du Mexique

Elles circulent plus lentement à cause de l’affaiblissement du Gulf Stream, probablement causé par les changements climatiques. Cela signifie que les eaux profondes du golfe du Mexique se réchauffent et qu’elles deviennent plus vieilles, se renouvelant tous les 110 à 130 ans au lieu d’une fréquence de 100 ans à la fin du XIXe siècle. Dans Science, à la mi-mars, les chercheurs de l’Université du Texas A & M et des collègues mexicains proposent l’hypothèse que ce lien plus fort que prévu entre le Gulf Stream et le golfe du Mexique aggravera l’impact du réchauffement des eaux de surface, déjà deux fois plus important que la moyenne mondiale.

Le chiffre

PHOTO TIRÉE DU SITE DU SERVICE NATIONAL DES PARCS DES ÉTATS-UNIS Des rivières du parc national de Noatak, en Alaska

20 %

C’est la diminution de la migration latérale des rivières de l’Arctique depuis un demi-siècle, selon des chercheurs de l’Université Laval. Ils s’attendaient plutôt à voir une accélération des déplacements du cours des rivières, à cause de la fonte du pergélisol liée aux changements climatiques. Ce sol plus malléable a été rendu plus résistant aux assauts des rivières par l’augmentation de la végétation, aussi liée au réchauffement de la planète. Les géographes de Québec, qui ont étudié des images satellites de l’Alaska, ont publié leurs travaux au début de mars dans la revue Nature Climate Change.

Les pirates des calmars

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS Le calmar argentin est l’une des espèces les plus prisées des pirates.

La pêche illégale au calmar a augmenté de 68 % entre 2017 et 2020, selon une nouvelle étude américano-chilienne. Ces bateaux de pêche, souvent chinois, éteignent leurs balises satellites et utilisent la nuit des lumières pour attirer les calmars. Les chercheurs des universités de Californie à Santa Cruz et catholique de Valparaiso ont utilisé des images satellites pour arriver à leurs conclusions. Ils identifient les zones les plus touchées comme étant le long des deux côtes sud-américaines et dans le nord de l’océan Indien.

Reconnaître un texte d’IA

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS Les humains ne reconnaissent pas facilement les textes écrits par l’intelligence artificielle.

Les humains ne sont pas très bons pour reconnaître un texte écrit par un logiciel d’intelligence artificielle (IA) comme ChatGPT. Des psychologues de l’Université Cornell ont constaté, auprès de 4600 cobayes, qu’ils pensaient généralement que les textes écrits à la première personne et qui relataient des histoires de familles ne pouvaient être écrits par l’IA. Publiée au début de mars dans PNAS, l’étude portait notamment sur des textes écrits par ChatGPT.