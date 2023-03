PHOTO KEEGAN BARBER, ASSOCIATED PRESS

(Washington) L’équipage de la mission Crew-5 envoyé dans l’espace par une fusée SpaceX pour le compte de la NASA est redescendu sur Terre samedi, après une mission de cinq mois sur la Station spatiale internationale, selon des images de l’agence américaine.

Agence France-Presse

La capsule « Endurance » a amerri dans le golfe du Mexique peu après 21 h au large de la côte ouest de la Floride, avec à son bord le Japonais Koichi Wakata, la Russe Anna Kikina, ainsi que Nicole Mann et Josh Cassada de la NASA.

Crew-5, lancée depuis Cape Canaveral (Floride) en octobre dernier, était la cinquième mission spatiale de Koichi Wakata et la première des autres membres, permettant à Nicole Mann de devenir la première Américaine autochtone envoyée dans l’espace, a expliqué la NASA.

Avant de quitter l’ISS, l’équipage a rencontré celui de Crew-6, parti le 1er mars du même endroit pour prendre la relève.

Moins d’une semaine auparavant, une fusée russe Soyouz avait décollé du Kazakhstan pour remplacer le vaisseau MS-22, également russe, qui a été endommagé lors de son amarrage à l’ISS.

Les trois membres de MS-22, un astronaute américain et deux cosmonautes russes, devaient au départ revenir sur Terre fin mars à l’issue d’une mission de six mois, mais vont finalement rester pratiquement un an.

La coopération sur la Station spatiale internationale est devenue l’un des derniers domaines où Washington et Moscou continuent de travailler ensemble depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a un peu plus d’un an.