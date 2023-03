Notre journaliste assiste à Washington à la réunion annuelle de l’Association américaine pour l’avancement des sciences, la plus grande rencontre de science généraliste au monde

Envoyé spécial Mathieu Perreault La Presse

(Washington) Des robots et programmes capables de stimuler affectivement et par les sens des patients souffrant de maladie mentale sont sur le point d’arriver sur le marché. Le psy pourrait-il être remplacé par l’informatique ?

Tanzeem Choudhury navigue sur un itinéraire délicat : non, elle ne veut pas enlever l’accès à des psychothérapeutes à qui en a besoin. Mais elle aimerait aider ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas faire de psychothérapie.

« Notre but est d’aider les gens sans qu’ils s’en rendent compte, explique la psychologue de l’Université Cornell. Souvent, simplement respirer plus lentement peut aider quand on est anxieux. Nous travaillons sur des manières d’encourager cela sans que l’usager s’en rende compte, par exemple en manipulant l’éclairage de l’écran. Nous voulons aussi mettre au point un appareil qui caresserait l’usager, probablement sur le bras, qui serait porté avec les vêtements. Le toucher a des qualités anti-anxiété sous-estimées. »

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’UNIVERSITÉ CORNELL La psychologue et professeure de l’Université Cornell, Tanzeem Choudhury

Chez Microsoft, la psychologue Mary Czerwinski, responsable des études sur l’empathie, planche sur une application qui enseigne des trucs pour faire face aux situations anxiogènes. « C’est un peu sur le mode du jeu, avec des chapitres à compléter et différents niveaux, dit Mme Czerwinski. Après tout, beaucoup de gens, quand ils sont anxieux, se calment avec des petits jeux comme Candy Crush. Pourquoi ne pas leur offrir un outil qui a la même fonction, mais en plus leur donne des outils ? Par exemple, beaucoup de gens se sentent mieux quand ils font la liste des bons moments qu’ils ont eus dans la journée. »

Une minorité de gens qui ont essayé l’application s’en servaient à des moments précis. « Certains voulaient commencer leur journée avec ça, d’autres, y mettre un terme, dit Mme Czerwinski. Mais la plupart ne voulaient pas d’entraves. »

Tant Mme Choudhury que Mme Czerwinski veulent doter leurs outils d’un système de détection de la détresse, pour diriger ceux qui en ont besoin vers de l’aide en chair et en os. « Certains vont penser qu’on veut remplacer les psys, mais nous voulons simplement occuper un espace où il y a beaucoup de charlatans, dit Mme Czerwinski. La plupart des applications de psychologie et de bien-être sur les téléphones portables n’ont pas été testées rigoureusement. Et on entend parler de beaucoup de gens qui se servent de ChatGPT comme d’un psychothérapeute. Ça, c’est inquiétant. »

Analyse du langage

Shrikanth Narayanan, de l’Université de Californie du Sud, veut quant à lui utiliser l’informatique pour soutenir les psys. « Nous travaillons sur l’analyse du langage pour fins de dépistage et de diagnostic, dit le psychologue californien. Nous avons commencé par l’autisme, mais beaucoup d’autres troubles psychologiques ont des composantes langagières typiques. On peut, par exemple, analyser la variation des mots positifs et négatifs. »

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE L’UNIVERSITÉ DE CALIFORNIE DU SUD L’ingénieur et professeur de l’Université de Californie du Sud Shrikanth Narayanan

Éventuellement, le logiciel de M. Narayanan pourrait même suggérer des stratégies aux psys en pleine consultation. « Avant une séance, le logiciel pourrait faire un petit résumé des séances précédentes, et des résultats de l’analyse du langage du patient depuis la dernière séance. Si le patient y consent, il pourrait même y avoir des données d’activité physique et de sommeil. Il arrive souvent qu’un psychologue rate certains signaux ou y songe seulement après que le patient est parti. »

Des entreprises se sont montrées intéressées aux travaux de M. Narayanan. « La détection du stress au travail pourrait être facilitée par l’analyse du langage parlé et écrit des employés. Ça pourrait être anonymisé pour faciliter l’acceptation par les employés. Un patron pourrait être averti quand un climat négatif s’installe dans l’entreprise. »

