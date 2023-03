Mercredi soir, Vénus va dépasser Jupiter dans le ciel nocturne. Ce ballet survient une fois par an, mais est rarement aussi bien visible que cet hiver – pourvu que le ciel ne soit pas voilé.

« Dans le ciel nocturne, Vénus se rapproche de Jupiter et la dépasse environ une fois tous les 13 mois », explique Marc Jobin, astronome au Planétarium de Montréal. « Cette année, on a des conditions remarquables, on les voit très bien. Ce n’est pas toujours aussi favorable que cet hiver. Il y a d’autres conjonctions où Vénus et Jupiter sont très bas sur l’horizon, on a plus de misère à les voir. »

Depuis le début de la semaine, Vénus se trouvait en dessous de Jupiter dans le ciel, mais s’en rapprochait. Dans les prochains jours, Vénus se trouvera au-dessus de la plus grosse planète de notre système solaire et s’en éloignera. On appelle le phénomène une « conjonction » des deux planètes.

Selon les années, Vénus est plus ou moins haute dans le ciel nocturne, où elle est visible juste avant l’aube et juste après le crépuscule. « Vénus est au maximum à 46 ou 47 degrés au-dessus de l’horizon, dit M. Jobin. La position de Vénus dans le ciel nocturne suit un cycle de huit ans. Dans ce cycle de huit ans, Vénus sera à cinq reprises assez haut dans le ciel nocturne. »

Jupiter et Vénus sont les deux points les plus lumineux du ciel, après le soleil et la lune. Jupiter met 12 ans à faire le tour du soleil. Cela signifie qu’année après année, cette planète se trouve dans un endroit différent du ciel nocturne. « Elle passe d’une constellation du zodiaque à une autre à peu près chaque année », dit M. Jobin.

Vénus est la deuxième planète à partir du soleil, après Mercure. Jupiter elle est la cinquième et se trouve cinq fois plus loin de notre étoile que la Terre.