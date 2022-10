Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine.

Des éclipses byzantines

La durée de la journée a varié de manière inattendue à la fin de l’Antiquité, selon des astronomes japonais. Les chercheurs de l’Université de Tsukuba ont étudié les archives de l’Empire byzantin et ont retrouvé cinq mentions d’éclipses en 346, 418, 484, 601 et 693. Chaque fois, l’éclipse n’aurait pas dû être visible de Constantinople, ce qui a mené à une réévaluation de la durée de la journée de la Terre, à la hausse pour le Ve siècle et à la baisse pour les VIe et VIIe siècles. Ces données ont un impact sur d’autres types de mesures, notamment le niveau de la mer, à cause des marées, écrivent les chercheurs nippons dans les Publications of the Astronomical Society of the Pacific.

Quiz

Quelle découverte importante en histoire de la médecine a été faite à Bornéo ?

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE L’UNIVERSITÉ GRIFFITH Dévoilement des ossements de l’amputé de 31 000 ans à Bornéo

La première amputation, réalisée il y a 31 000 ans, soit 24 000 ans plus tôt que l’amputation qu’on croyait la plus ancienne jusqu’alors, datant de la Bulgarie préhistorique. Des chercheurs de l’Université Griffith à Brisbane, en Australie, qui ont publié leurs résultats début septembre dans la revue Nature, rapportent qu’un homme de 20 ans avait subi une amputation sous un genou à l’adolescence.

Le chiffre

5,8 %

PHOTO MUSTAFA ABUMUNES, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Marcher 10 000 pas par jour permettrait une diminution de mortalité de 5,8 %, selon une nouvelle étude.

C’est la diminution de mortalité que procurent 10 000 pas par jour, selon une nouvelle étude qui a suivi 78 000 adultes britanniques pendant sept ans. Détail non négligeable, la mortalité baissait avec le nombre de pas jusqu’à 10 000 par jour, puis restait stable jusqu’à 20 000 pas par jour. Et la mortalité diminuait paradoxalement moins chez les gens qui marchaient spontanément plus rapidement. Quand les chercheurs ont tenu compte de facteurs confondants, comme l’indice de masse corporelle, la mortalité cardiovasculaire diminuait jusqu’à 10 000 pas puis revenait à la normale à 20 000 pas par jour. L’âge moyen des cobayes était de 60 ans au départ et 2,8 % d’entre eux sont morts durant le suivi.

Juno près d’Europe

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA NASA La lune Europe de Jupiter photographiée par Juno fin septembre

La distance Montréal-Québec. C’est ce qui séparait la sonde Juno d’Europe, une lune glacée de Jupiter, le 29 septembre dernier. Lancée en 2011, Juno tourne autour de Jupiter depuis 2016. Elle a enregistré des données micro-ondes en profondeur d’Europe, qui pourrait abriter de la vie bactérienne dans des océans souterrains. Galileo, l’autre sonde qui a exploré Jupiter (entre 1995 et 2003), est passée plus proche d’Europe, mais n’avait pas un tel radiomètre à micro-ondes.

Le Caucase dans la Sicile grecque

IMAGE TIRÉE DE WIKIMEDIA COMMONS La bataille d’Himère en 480 avant Jésus-Christ selon Giuseppe Sciuti (1834-1911)

La colonie grecque d’Himère, en Sicile, employait des mercenaires du Caucase et de la Scandinavie au Ve siècle avant Jésus-Christ, ont découvert des archéologues américains et européens. Ils basent leur analyse sur le génotype de 54 dépouilles de soldats morts dans une bataille entre Grecs et Carthaginois. L’étude a été publiée à la mi-septembre dans la revue PNAS.