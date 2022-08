Impression d’artiste de l’atterrisseur et de l’orbiteur de la mission martienne de Relativity Space et Impulse Space

Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine.

Mathieu Perreault La Presse

Astronomie

Une autre mission martienne privée

Deux entreprises californiennes veulent battre SpaceX dans ses ambitions martiennes. Alors que la société d’Elon Musk prévoit faire atterrir une sonde sur la planète rouge d’ici 2030, Relativity Space et Impulse Space ont annoncé à la mi-juillet qu’elles y arriveront en 2025. La première construirait par impression 3D une fusée, Terran R, qui a reçu 1 milliard US en financement ; la deuxième travaille sur un atterrisseur et un rover martiens. Relativity Space, fondée en 2015, travaille avec la NASA et l’armée de l’air américaine. SpaceX doit faire d’ici l’an prochain un premier test orbital de sa fusée permettant d’atteindre la Lune et Mars, Starship.

Le quiz

Quel secret de la pollinisation ont découvert des biologistes français ?

PHOTO FOURNIE PAR LE CRNS Idotea balthica

La pollinisation serait apparue dans la mer plutôt que sur terre. Les chercheurs du Centre national de la recherche scientifique ont découvert qu’un crustacé, Idotea balthica, propage les cellules reproductrices mâles de l’algue rouge bretonne Gracilaria gracilis, qui, jusqu’à présent, étaient présumées voyager au gré du courant. Il s’agit de la première pollinisation animale marine jamais observée. Comme les algues sont apparues bien avant les plantes pollinisées par les insectes sur terre, cela signifie que le mécanisme de pollinisation serait apparu des millions d’années plus tôt, proposent les biologistes français à la mi-juillet dans Science. Les premières plantes pollinisées sur terre sont apparues il y a entre 65 et 100 millions d’années.

Le chiffre

9000 ans

WIKIMEDIA COMMONS Traite d’une vache sur des gravures rupestres libyennes datant d’il y a 6000 à 8000 ans

C’est l’âge du début de la consommation courante de lait d’animaux domestiqués en Europe, selon des paléontologues britanniques. Or, la mutation permettant de bien digérer le lait ne s’est répandue en Europe que 6000 ans plus tard. Les chercheurs de l’Université de Bristol sont arrivés à ce résultat en regroupant des analyses de fragments de poteries et de résidus alimentaires de 554 sites archéologiques avec le génome de 1800 individus préhistoriques et modernes. Cela signifie que le gène de digestion du lait ne s’est pas répandu en réponse à une augmentation de la consommation de lait, comme on le croyait jusqu’à maintenant, écrivent les paléontologues dans Nature à la fin de juillet.

Découverte

Les premières mosquées

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’AUTORITÉ DES ANTIQUITÉS ISRAÉLIENNE Le site de la mosquée du VIIe siècle mise au jour dans le désert du Néguev

L’une des premières mosquées jamais construites à l’extérieur de La Mecque a été mise au jour dans le désert du Néguev, en Israël. Elle daterait de la conquête de la Palestine byzantine par le deuxième calife, Omar, en 636. Avec une mosquée rurale similaire retrouvée non loin en 2019, il s’agit des premières mosquées construites par des communautés locales — et non par des chefs de guerre dans des villes nouvellement conquises, comme les mosquées al-Aqsa à Jérusalem (637) et Amr ibn al-As au Caire (641). Les archéologues de l’Autorité des antiquités d’Israël, qui détaillent leurs fouilles par communiqué, veulent maintenant déterminer s’il s’agit de populations locales converties ou de nouveaux arrivants ayant occupé les terres abandonnées par les chrétiens des monastères voisins, datant du VIe siècle et abandonnés au VIIe siècle.

Astronomie

Parade chinoise contre les astéroïdes

IMAGE TIRÉE DU SITE DE LA REVUE SCIENTIFIQUE ICARUS Illustration d’artiste du projet d’impacteur d’astéroïde chinois

IMAGE TIRÉE DU SITE DE LA REVUE SCIENTIFIQUE ICARUS Projet d’impacteur d’astéroïde chinois 1 /2



La Chine va lancer en 2026 une mission anti-astéroïdes, a annoncé dans une conférence le chef du programme des fusées Longue Marche, Long Lehao. La cible serait l’astéroïde 2020 PN1, dont la trajectoire serait modifiée par un impact, indique Space News, qui a traduit la vidéo du mandarin spatial chinois. La Chine a organisé l’automne dernier sa première conférence de défense planétaire contre les astéroïdes. Le projet d’impacteur, décrit auparavant dans la revue Icarus, y a été présenté. 2020 PN1 a un diamètre d’entre 10 et 50 mètres, comparable à l’astéroïde qui a fait 1500 blessés en Sibérie en 2013.