Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine

Mathieu Perreault La Presse

Une spirale pour aller en orbite

Une nouvelle méthode pour envoyer de petits satellites en orbite vient d’être démontrée par vidéo au Nouveau-Mexique. La société californienne SpinLaunch a construit un accélérateur en spirale qui va projeter ses lanceurs à 8000 km/h. Ils vont allumer leurs fusées après avoir atteint une altitude de 61 km, réduisant de quatre fois la consommation de carburant et de dix fois les coûts, selon la firme. Un essai suborbital avec la NASA, avec une vitesse de lancement de 1600 km/h, est prévu en 2023, et les premiers lancements commerciaux orbitaux, en 2025. SpinLaunch, qui a été fondée en 2015, a fait son premier test d’accélérateur en 2021.

Quiz

Quel usage les dauphins ont-ils trouvé pour les coraux ?

PHOTO FOURNIE PAR L’UNIVERSITÉ DE ZURICH Des dauphins se frottant contre des coraux dans la mer Rouge

Ils s’en servent comme antibiotiques, selon une étude suisse. Les dauphins de la mer Rouge ont l’habitude de se frotter contre les coraux. Des biologistes de l’Université de Zurich ont découvert que les coraux libèrent alors plusieurs molécules ayant un effet antibiotique, qui se collent à la peau des dauphins. Dans la revue Science, à la mi-mai, les chercheurs zurichois préviennent qu’ils ne peuvent prouver qu’il s’agit là d’une stratégie délibérée. La prochaine étape est de voir si les dauphins blessés sont plus susceptibles de se frotter contre les coraux, ou s’il s’agit d’une thérapie prophylactique.

Le chiffre

1800 années-lumière

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTAT DE L’OHIO Transcription du signal Wow

C’est la distance de l’étoile d’où provenait le signal « Wow », observé le 15 août 1977 par le télescope Big Ear de l’Université d’État de l’Ohio. Il s’agit d’un signal beaucoup plus fort que la normale, qui a duré un peu plus d’une minute, poussant un astrophysicien à écrire « Wow » à côté de sa transcription sur papier. Aucun autre signal similaire en provenance de la même zone de l’espace n’a été observé depuis, ce qui mine l’impression initiale qu’il s’agissait d’une transmission extraterrestre. Les irréductibles font toutefois le parallèle avec le « message d’Arecibo », envoyé en 1974 vers l’amas stellaire M13 avec une description de l’humanité. L’astronome amateur qui identifie dans l’International Journal of Astrobiology l’origine du signal « Wow », une étoile semblable à notre Soleil appelée 2MASS 19281982-2640123, a épluché les images du télescope spatial européen Gaïa.

Sauvé par les grosses cuisses

Trente ans de recherches le prouvent : avoir de grosses fesses et de grosses cuisses protège contre les maladies cardiométaboliques, pourvu qu’on n’ait pas aussi un gros ventre. Tel est le message qu’a livré au dernier congrès de l’ACFAS Jean-Pierre Després, de l’Université Laval. M. Després a expliqué avoir démontré en 1991 que des enzymes du tissu adipeux des fesses et des cuisses aident à conserver des taux élevés de bon cholestérol sanguin, et que par la suite, des études populationnelles ont confirmé cet effet protecteur des grosses cuisses et fesses.

Une porte sur Mars

PHOTO FOURNIE PAR LA NASA La porte martienne croquée par Curiosity

Non, ce n’est pas une porte pour les Martiens. Ni pour leurs chiens. Une anfractuosité rocheuse apparaissant sur une photo prise par la sonde Curiosity sur la planète rouge a fait beaucoup jaser à la mi-mai. D’une hauteur de 1 m, elle permettra d’examiner les roches souterraines de cette région de Mars.