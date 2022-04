(Moscou) Le responsable du programme spatial russe a indiqué que l’avenir de la station spatiale internationale (SSI) était en jeu après les agences canadienne, américaine et européenne eurent refusé de lever les sanctions contre les entreprises et le matériel russes.

Associated Press

Dmitri Rogozine, le président de Roscomos, a indiqué que l’agence préparait un rapport sur les perspectives de la coopération internationale à la station spatiale. Ce rapport sera présenté aux autorités russes « lorsque Roscomos aura terminé son analyse ».

M. Rogozine a laissé entendre à la télévision d’État russe que les sanctions occidentales, dont certaines ont précédé l’invasion de l’Ukraine, pourraient perturber les activités russes à la Station spatiale internationale. La Russie y envoie aussi des cosmonautes.

Il a souligné que ses partenaires occidentaux avaient besoin de la station spatiale. « Ils ne pourront pas s’en occuper sans la Russie, car nous seuls pouvons y livrer du carburant », a-t-il rappelé.

M. Rogozine a ajouté que seuls « les moteurs russes peuvent corriger l’orbite de la SSI la protégeant des débris de l’espace ».

Il a écrit plus tard sur son canal Telegram qu’il avait obtenu des réponses de ses homologues occidentaux s’engageant à promouvoir « une plus grande coopération sur la SSI et ses opérations ».

L’Agence spatiale canadienne a refusé de commenter les propos de M. Rogozine. La NASA et l’Agence spatiale européenne n’ont pas encore répondu à une demande de commentaire.

Le président de Roscomos a réitéré son opinion voulant « qu’un retour à des relations normales entre les partenaires de la SSI et d’autres projets [spatiaux] n’était possible que si touts les sanctions étaient levées sans condition ».

À l’heure actuelle, les États-Unis et la Russie continuent de collaborer dans l’espace. Un astronaute de la NASA est revenu mercredi sur Terre à bord d’une capsule russe Soyouz après un séjour de 355 jours sur la Station spatiale internationale.

Le retour de Mark Vande Hei a respecté les protocoles normaux. Une petite équipe de médecins de la NASA étaient sur place. Tous sont revenus aux États-Unis.