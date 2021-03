Étude britannique sur les vaccins

Pfizer et AstraZeneca « hautement efficaces » après une dose à 70 ans et plus

(Londres) Une étude menée en conditions réelles au Royaume-Uni chez les plus de 70 ans et publiée lundi montre que les vaccins Pfizer et AstraZeneca contre le coronavirus sont « hautement efficaces » après une première dose, particulièrement sur les hospitalisations.