Les médecins Jean-Louis Ménard et Isabelle Branco

(Ottawa) Isabelle Branco et Jean-Louis Ménard, ces deux médecins français pris dans les dédales bureaucratiques d’Immmigration et Citoyenneté Canada, pourront finalement rester au pays. Ils attendent toutefois de connaître les détails pour leurs permis de travail. La lettre de confirmation leur a été envoyée en anglais seulement, une langue qu’ils ne maîtrisent pas.

« Pour moi, ce n’est pas clair », a réagi Isabelle Branco au téléphone, peu de temps après avoir reçu la lettre. « C’est la première fois qu’ils m’envoient un document en anglais. »

La lettre datée du 2 octobre indique que les demandes des deux médecins pour obtenir des permis de travail ont été approuvées et qu’ils peuvent rester au Canada sous certaines conditions. Elles ne sont toutefois pas détaillées. Ils doivent attendre de recevoir leurs permis de travail par la poste.

Les deux médecins français, installés dans les Laurentides depuis cinq ans, ont dû cesser leur pratique abruptement vendredi après que le renouvellement de leurs permis de travail eût été annulé à la suite d’un cafouillage. Ils suivaient en tout 2700 patients. Le ministère soutenait qu’Isabelle Branco n’avait jamais fourni le « numéro d’identification d’emploi valide » nécessaire. Elle affirmait l’avoir téléversé le 14 septembre, doit 12 jours avant de recevoir une lettre de refus.

« Ils nous disent bien dans la lettre de refus qu’il faut un rétablissement des statuts, explique-t-elle. À aucun moment, ils ne parlent de rétablissement des statuts ou de résidence temporaire [dans la lettre de confirmation]. »

« La situation est maintenant réglée pour ces médecins et leur famille » a écrit le ministre de l’Immigration, Marc Miller sur le réseau social X lundi en fin d’après-midi.

« Oui, la bureaucratie est parfois lourde, mais c’est grâce au travail de fonctionnaires et non de politiciens que nous avons pu rectifier le tir. Gouverner, c’est plus que des slogans bidon, M. Poilievre », a-t-il ajouté en lançant une flèche au chef du Parti conservateur.

Ce dernier s’était emparé de cette histoire un peu plus tôt dans la journée. « Ça n’a pas de bon sens ! Des fonctionnaires de Trudeau empêchent 2700 Québécois d’avoir un médecin. Je vais enlever la bureaucratie pour permettre aux médecins immigrants de soigner les Canadiens. »

La députée du Bloc québécois, Marie-Hélène Gaudreau, qui a multiplié les démarches pour aider le couple a dénoncé « l’inhumanité » d’Immigration et Citoyenneté Canada.