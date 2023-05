Phase 2 des maisons des aînés

(Québec) Malgré l’explosion des coûts, le gouvernement Legault persiste et signe avec son concept de maisons des aînés. Québec donne le feu vert à la reconstruction de 19 CHSLD selon le modèle d’hébergement caquiste. Au net, il y aura un ajout de seulement 200 places.

La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, réserve une enveloppe budgétaire de 2,9 milliards pour procéder à la conversion de 19 des CHSLD les plus vétustes du réseau public (cote D et E) en maisons des aînés. Un chantier d’envergure dont l’échéancier n’est pas encore déterminé.

Cette première phase de reconstruction vient confirmer « la nouvelle orientation » du gouvernement Legault de faire des maisons des aînés son « modèle d’hébergement au Québec ».

« Ça veut dire qu’on ne construira plus de CHSLD publics, c’est ça que ça veut dire », fait valoir la ministre Bélanger en entrevue à La Presse.

Cette première vague de 19 CHSLD prévoit la reconstruction de 2400 places, ce qui comprend un ajout net de seulement 200 nouveaux lits. Plus de 4100 Québécois sont actuellement en attente d’une place en CHSLD, selon le tableau de bord du ministère. Les 46 maisons des aînés promises en 2018 par la CAQ prévoient l’ajout de 3054 nouvelles places.

Avec un budget prévu de 2,9 milliards pour reconstruire ces 19 CHSLD, on peut calculer que la facture s’élèvera autour de 1,2 million la chambre. C’est plus que ce qui est estimé pour les maisons des aînés en chantier avec un coût par porte évalué à 800 000 $, voire 1 million.

Pour l’heure, 13 projets de reconstruction sont sur les rails. Les six autres projets seront annoncés dans les mois à venir, a-t-on indiqué au cabinet de Mme Bélanger. L’accent est d’abord mis sur les établissements les plus mal en point. La ministre estime que les CHSLD construits au cours des « dix dernières années » sont pour la plupart « vraiment corrects » pour l’instant.

La fin du modèle des CHSLD

Le gouvernement Legault s’engage donc à convertir les CHSLD qui nécessitent une reconstruction selon le modèle des maisons des aînés plutôt que de les rénover. La décision d’abandonner officiellement le modèle des CHSLD est venue en début du deuxième mandat, a indiqué Mme Bélanger.

Nos CHSLD sont là pour rester, mais on les transforme […] ils seront au fur et à fur reconstruits sous le modèle et le concept des maisons des aînés. Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Le choix du gouvernement Legault répond à la préoccupation d’éviter de créer « deux classes » d’hébergement dans le secteur public, a expliqué Mme Bélanger. « Ce que je me suis fait dire à mon arrivée [en poste], c’était que les maisons des aînés, ce serait wow et [que l’offre en CHSLD serait moins attrayante] alors que ce n’est pas notre volonté », a-t-elle plaidé.

« Un de mes grands objectifs, c’est vraiment d’harmoniser les milieux d’hébergement au Québec, dont les CHSLD publics qui ont été grandement négligés depuis des décennies », a ajouté l’ex-PDG du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Phase 2 des maisons des aînés

En campagne électorale, le premier ministre François Legault promettait de lancer une deuxième phase de construction de maisons des aînés pour qu’il y en ait « partout » et « pour tout le monde ». M. Legault disait par ailleurs vouloir déployer « graduellement » sa phase 2.

Or, cette deuxième phase ne se traduira pas par l’ajout de nouvelles maisons des aînés, mais plutôt par la conversion des CHSLD existants, a indiqué Mme Bélanger.

Les coûts du projet phare de la Coalition avenir Québec, qui était porté par l’ex-ministre Marguerite Blais, ont explosé au cours du premier mandat notamment en raison de la surchauffe dans l’industrie de la construction. La facture a grimpé à 1,5 milliard en 2020, à 2,36 milliards en 2021, puis à 2,79 milliards le printemps dernier. L’opposition à Québec réclame l’abandon de ce modèle trop coûteux pour les besoins.

Selon Statistique Canada, le nombre de Canadiens âgés de plus de 90 ans triplera d’ici environ 30 ans. Dans ses propres prévisions, en mai 2022, le MSSS estimait que 20 264 personnes supplémentaires, âgées de 70 ans ou plus, auront besoin d’une place d’hébergement de longue durée en 2028.

« On va faire nos 46 [maisons], c’est un engagement, on va le faire », a plaidé la ministre Bélanger. Mais, « avec le vieillissement de la population, tout ne peut pas juste reposer […] sur le gouvernement », rétorque-t-elle. Mme Bélanger rappelle « qu’il n’y a pas juste les CHSLD publics » et que les CHSLD privés conventionnés et les résidences privées pour aînés (RPA) font aussi partie de la solution.

Elle mène d’ailleurs en parallèle le processus de conventionnement des CHSLD privés pour harmoniser l’offre de service. Québec doit dévoiler les cinq premiers établissements privés qui seront conventionnés, c’est-à-dire subventionnés par l’État québécois, d’ici quelques jours.

Pour l’heure, quatre maisons des aînés sont officiellement ouvertes. Selon l’échéancier initial, 33 maisons devaient être livrées en décembre 2022. Selon la dernière mise à jour de la Société québécoise des infrastructures, la plupart des établissements doivent être livrés ce printemps. Il faut prévoir une période d’environ huit semaines entre la livraison et l’ouverture. D’ailleurs, plusieurs CISSS et CIUSSS sont forcés de prévoir des ouvertures par séquence en raison de la pénurie de personnel.