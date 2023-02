En révélant que l’accusé de la tragédie de Laval n’était pas en attente de soins de santé mentale, le ministre Lionel Carmant aurait enfreint la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec, affirment des experts.

OLIVIER BOSSÉ Le Soleil

Au lendemain du drame qui a coûté la vie à deux enfants, le ministre québécois responsable des Services sociaux a déclaré que le chauffeur de l’autobus meurtrier n’avait jamais sollicité de services en santé mentale dans le réseau public à Laval.

En mêlée de presse au parlement de Québec, jeudi matin, M. Carmant a dit : « On a vérifié au CISSS de Laval et on n’a pas trouvé d’évidence qu’il avait eu déjà des problèmes dans le passé de santé mentale. Il n’y a pas de demande en attente ou quoi que ce soit. »