(Québec) La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et le Collège des médecins craignent que le projet de loi du gouvernement Legault visant à accroître l’accès aux données provoque la « détérioration » de la relation médecin-patient.

La FMSQ et le Collège mettent en garde le gouvernement Legault des effets pervers que la pièce législative, dans sa forme actuelle, pourrait avoir sur la relation médecin-patient et sur le secret professionnel. Les deux organisations tirent la sonnette d’alarme dans leurs mémoires respectifs consultés par La Presse et demandent de resserrer les balises encadrant le partage et la protection des données des patients.

« C’est extrêmement intime ce que partage un patient avec un médecin », illustre le président de la FMSQ, le Dr Vincent Oliva en entrevue. « Il faut que ce soit plus encadré. On donne l’exemple de patients qui ont subi une agression sexuelle, un avortement ou des évènements extrêmement sensibles. Est-ce qu’on veut que ces renseignements-là se promènent sous prétexte qu’on veut mieux gérer le réseau ? », déplore-t-il.

La FMSQ assure que l’objectif du gouvernement d’accroître la circulation de données en santé est « louable », mais que le projet de loi 3 ne met pas en place les règles nécessaires pour s’assurer que les données des patients soient protégées. Le Dr Oliva montre du doigt par ailleurs la désuétude des systèmes informatiques dans le réseau de santé, rappelant qu’il y a encore des endroits où les informations sont transmises par fax.

« Premièrement, pour gérer ça d’une façon efficace et confidentielle, ça prend une architecture informatique assez complexe qu’on n’a pas actuellement. Ça prend des balises que les gens vont respecter. On est un peu à l’âge de pierre en informatique dans le réseau de la santé », souligne-t-il. « Il faut avancer, on est d’accord, mais la question qu’on pose c’est “pour qui et pourquoi” », ajoute le Dr Oliva.

Dans son mémoire, la Fédération se dit inquiète « des pouvoirs que se donne l’État en matière de renseignements de santé qui apparaissent sans limites ». Selon elle, le principe qui doit guider le projet de loi est des données accessibles pour « le bénéfice du patient ».

L’accès aux données est une pièce importante du Plan Santé du ministre de la Santé, Christian Dubé. C’est le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, qui pilote le projet de loi 3 qui reprend essentiellement les éléments du projet de loi 19, déposé par M. Dubé lors de la dernière législature. Le texte législatif est mort au feuilleton, en juin dernier.

Un manque d’équilibre

La FMSQ estime que le nouveau texte législatif « ne permet pas le maintien d’un équilibre sain entre les forces en présence » et en appelle « à la sagesse des parlementaires » pour identifier les balises nécessaires. La Fédération demande de prévoir dans le projet de loi un « principe général sur la prévalence du secret professionnel » et mettre un « régime particulier d’application » pour les renseignements de santé sensibles.

Le Collège des médecins du Québec (CMQ) demande de son côté qu’un article soit carrément ajouté au projet de loi pour indiquer plus spécifiquement les dispositions qui s’appliqueraient sous réserve du secret professionnel. L’ordre professionnel n’a pas été invité à participer aux consultations sur le projet de loi 3 et a donc envoyé un mémoire à la commission parlementaire.

Le CMQ déplore par ailleurs « le silence relatif du projet de loi quant aux rôles et responsabilités des ordres professionnels ». Il note que « les dispositions du texte proposé se superposent aux normes édictées par les ordres professionnels […] et sont ainsi source de confusion, d’incohérences et d’une charge administrative supplémentaire pour les professionnels de la santé ».

« Cette confusion est particulièrement inquiétante en ce qui concerne la protection accordée au secret professionnel, qui constitue un pilier fondamental de la relation de confiance qui doit s’établir entre un professionnel et un patient », écrit le Collège des médecins dans son mémoire.

Tant la FMSQ que le Collège estiment que les « garanties de protection » ne sont pas suffisantes pour éviter que les renseignements de santé soient « détournés » à des fins commerciales.