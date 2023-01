Remboursements de prothèses auditives

Une « aberration » pour les aînés

Au Québec, un travailleur ou un étudiant qui entend mal peut se faire rembourser deux appareils auditifs, soit un par oreille. Or, dès qu’il prend sa retraite, la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) n’en couvre qu’un seul, même si la majorité des gens qui ont des prothèses auditives sont âgés de 60 ans et plus.