(Montréal) Le ministre de la Santé, Christian Dubé, doit faire le point mercredi matin sur la situation dans les urgences à l’approche du temps des Fêtes.

La Presse Canadienne

Il tiendra un point de presse alors que les hôpitaux continuent de déborder au Québec. La situation est au rouge dans plusieurs régions avec des établissements qui reçoivent une quantité de patients dépassant leur capacité d’accueil.

Selon le site web Indexsanté, le taux d’occupation générale au Québec s’élevait tôt mercredi matin à 120 %, avec des régions plus affectées que d’autres, comme celles du Grand Montréal. Dans Lanaudière, le taux d’occupation dans les salles d’urgence est de 178 %, soit le plus élevé de la province. Il était de 148 % dans les Laurentides, 135 % à Laval, 129 % en Montérégie et 125 % à Montréal.

La semaine dernière, le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, a rappelé que trois virus respiratoires — l’influenza, la COVID-19 et le virus respiratoire syncytial — continuent de mettre de la pression sur le réseau de la santé. Il a lancé un appel au civisme des Québécois, les invitant à éviter les rassemblements à l’apparition de symptômes.

Le ministre Dubé a mis sur pied une cellule de crise, il y a près de deux mois, pour trouver des solutions à court terme afin de désengorger les urgences. Trois mesures ont été annoncées en novembre. L’une d’elles est l’ouverture de cliniques d’infirmières praticiennes spécialisées. Un total de cinq cliniques a été confirmé jusqu’à maintenant.

Les équipes de ces établissements prennent en charge les patients qui sont réorientés par le Guichet d’accès à la première ligne à partir de l’urgence ou de la ligne pédiatrique du 811. Les infirmières peuvent offrir des soins médicaux, comme prescrire de la médication, déterminer des traitements médicaux et diagnostiquer des maladies.