La situation à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, dans l’est de Montréal, « n’est pas soutenable », a déclaré le ministre de la Santé, Christian Dubé. Neuf personnes soignantes qui y travaillent ont dénoncé à La Presse les « manigances » pour imposer le « temps supplémentaire obligatoire » et des quarts de 16 heures de travail forcé.

« Quand j’ai lu l’article ce matin, je ne peux pas dire que c’est une situation que j’apprécie. J’ai beaucoup, beaucoup d’empathie », a déclaré le ministre Dubé en mêlée de presse.

La Presse rapportait mercredi que des gestionnaires de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont utilisent des « manigances » pour imposer le temps supplémentaire obligatoire (TSO). Les témoignages recueillis par La Presse font état de menaces de sanction, d’intimidation et de « manipulation émotionnelle » pour forcer les soignantes à rester sur place.

Le ministre Dubé déplore qu’il n’y ait pas de gestion locale des horaires à Maisonneuve-Rosemont. « Pourquoi des endroits ont réussi entre les syndicats locaux et les gestionnaires à s’entendre pour qu’il n’y ait pas de TSO ? Pourquoi on n’est pas capable de faire ça à Maisonneuve-Rosemont ? », a-t-il déclaré.

« La situation à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont n’est pas soutenable », a-t-il ajouté. Il n’a toutefois pas ouvert la porte à des sanctions pour les gestionnaires concernés.

Depuis plusieurs mois, le ministre Dubé martèle qu’il veut voir le TSO disparaître « le plus rapidement possible » et qu’il s’agit d’une « mesure d’exception ». Il demande aux gestionnaires du réseau « de trouver des solutions intérimaires » pour l’éviter.

Avec Fanny Lévesque, La Presse