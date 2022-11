Un mois et demi après le début de la campagne de vaccination contre l’influenza, plus d’un million de Québécois ont maintenant retroussé leur manche. Moins d’une personne de 75 ans et plus sur deux a toutefois reçu sa dose, un chiffre qui devra augmenter pour limiter les hospitalisations, préviennent des experts.

Alice Girard-Bossé La Presse

« Il faut que les personnes de 75 ans et plus et les personnes qui ont des maladies chroniques viennent se faire vacciner en très grand nombre », explique à La Presse le Dr Gaston De Serres, médecin-épidémiologiste à l’Institut national de santé publique du Québec.

À l’heure actuelle, 46 % des personnes de 75 ans et plus ont reçu leur dose. Cette couverture vaccinale grimpe à 64 % et à 62 % pour les résidants en CHSLD et en RPA.

Les personnes de 75 ans et plus et les personnes qui ont des maladies chroniques constituent la majorité des gens hospitalisés, et malheureusement, la couverture vaccinale que l’on obtient chez elles n’est pas très élevée. Le Dr Gaston De Serres

En effet, environ 90 % des décès surviennent chez les personnes âgées de 75 ans et plus et environ 50 % surviennent chez les résidants des CHSLD.

Dans un contexte où le système de santé est déjà surchargé par la COVID-19 et les autres virus respiratoires, la vaccination contre la grippe est essentielle pour diminuer les risques de complications de la grippe et les hospitalisations, estime le Dr De Serres.

Vers une saison plus longue ?

Par ailleurs, la saison de la grippe pourrait être plus longue et plus intense que la normale, estiment les experts.

« Il est possible qu’on ait un plus grand nombre de cas que d’habitude du fait que les individus n’ont pas été exposés tant que ça au virus de l’influenza dans les dernières années », précise de son côté le Dr Guy Boivin, professeur titulaire du département de microbiologie-immunologie et infectiologie de la faculté de médecine de l’Université Laval.

Le Dr Boivin rappelle qu’il n’y a pas eu d’épidémie de grippe hivernale pendant la première année de la pandémie.

« L’année dernière, il y a eu une petite saison de grippe très tardive et brève, qui a commencé à la mi-avril », ajoute-t-il.

Seulement dans la dernière semaine, 427 cas de grippe ont été enregistrés au Québec. En 2020-2021, 69 cas de grippe avaient été signalés dans l’ensemble du Canada. Ce chiffre a bondi à 16 126 en 2021-2022.

Une efficacité sous la loupe

Le vaccin prévient la grippe chez environ 40 à 60 % des personnes en bonne santé, lorsque les souches de virus qu’il contient correspondent bien aux souches en circulation, selon les chiffres du gouvernement du Québec.

Il faudra toutefois être patient avant de savoir si les souches de virus contenues dans le vaccin correspondent à celles qui circulent actuellement au Québec. Mais les premiers échantillons de virus analysés semblent encourageants, indique le Dr Boivin.

Jusqu’ici, sur un nombre restreint de souches caractérisées de façon complète, il semble y avoir une bonne ressemblance entre la souche qui circule et une des quatre comprises dans le vaccin. Le Dr Guy Boivin

Essentiellement, le vaccin contre la grippe contient quatre souches de virus qui sont déterminées chaque année par des experts de l’Organisation mondiale de la santé. « C’est la partie très difficile pour les experts de déterminer avec précision ce qui va circuler l’hiver prochain, parce que ça dépend d’un paquet de facteurs », dit le Dr De Serres.

Rappelons qu’au Québec, les personnes de 60 ans et plus, les femmes enceintes aux deuxième et troisième trimestres de leur grossesse, les enfants de 6 à 23 mois et les personnes atteintes de certaines maladies chroniques peuvent avoir accès au vaccin gratuitement. Le reste de la population peut toutefois le recevoir dans une clinique privée ou une pharmacie, moyennant des frais.