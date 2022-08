Trois cas de légionellose à Montréal, un décès

Trois personnes ont contracté la légionellose à Anjou et Mercier-Est ces derniers jours, et l’une d’entre elles est décédée vient d’annoncer la direction régionale de la santé publique de Montréal. Les trois cas ont été confirmés entre le 29 juillet et le 8 août.