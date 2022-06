Médicaments pour enfants

Une pénurie qui donne des maux de tête

Après la pénurie de papier de toilette et de lait maternisé, voilà que les médicaments pour enfants à base d’ibuprofène et d’acétaminophène, contre la douleur et la fièvre, commencent à manquer. Les étalages vides de Tylenol, d’Advil, de Motrin et de Tempra dans certaines pharmacies donnent des maux de tête aux parents.