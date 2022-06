Québec lance des projets pilotes de « paramédecine communautaire » dans certaines régions, afin tester une « meilleure utilisation » des techniciens ambulanciers paramédics, au moment où la pénurie de main-d’œuvre inquiète encore beaucoup dans le milieu.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Si on réussit à faire cette transformation-là, ça voudra dire les paramédics n’amèneront pas nécessairement les gens à l’urgence. C’est peut-être de le faire plus à la maison, et c’est pour ça qu’on aura ces projets-pilotes : pour voir si on peut mieux traiter les gens chez eux », a indiqué le ministre de la Santé Christian Dubé, en mêlée de presse à Bécancour mardi.

Il soutient que le Québec doit « mieux utiliser les paramédics avant d’aller à l’hôpital, et idéalement d’éviter l’hôpital ». Les nouveaux projets pilotes permettront aux ambulanciers de faire une série de manipulations à domicile, sans se rendre à l’hôpital, dont la vérification des signes vitaux, le suivi de médications, l’évaluation de l’état psychologique, voire de soutien social, ou encore des prélèvements. De tels projets ont déjà été réalisés par le passé, notamment en Montérégie.

Photo Jacques Boissinot, La Presse Canadienne Christian Dubé

Le ministre veut aussi « bonifier » le tableau de bord que son gouvernement diffuse depuis la mi-mai, avec entre autres le portrait des urgences, les listes d’attente en chirurgie ou les délais pour obtenir une évaluation à la DPJ. « Où est-ce qu’on est bons quand on va chez les gens ? Comment ça nous prend de temps pour se rendre à l’hôpital ou l’urgence la plus proche ? On a toute cette information-là qu’on a commencé à colliger, et ça va nous aider à comparer les différents systèmes préhospitaliers », a soulevé M. Dubé.

Son gouvernement n’exclut toujours pas d’intégrer éventuellement le secteur préhospitalier au guichet d’accès à la première ligne (GAP), qui est toujours en déploiement partout au Québec, afin que les ambulanciers puissent orienter un patient vers d’autres services au besoin.

« Cela dit, il faut commencer à marcher avant de courir. C’est déjà installé dans 40 endroits, on voudrait que monte à 80 et on souhaiterait que le préhospitalier puisse s’intégrer », a réitéré le ministre, reconnaissant toutefois qu’il y a des « limites légales » à la paramédecine. Des discussions sont d’ailleurs en cours avec le Collège des médecins du Québec (CMQ) à ce sujet.

De faction à horaire « à l’heure »

Québec a par ailleurs confirmé mardi un investissement de 26 millions pour convertir 46 horaires de faction – qui imposent aux ambulanciers de rester disponibles 24 heures sur 24 – en horaires « à l’heure ». Le gouvernement répond ainsi à une demande de longue date dans plusieurs municipalités, et espère ainsi « assurer une meilleure qualité de service à la population » et « optimiser la couverture du territoire ».

Dans un communiqué, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) affirme que cette nouvelle orientation « s’appuie sur une vision décentralisatrice et constitue une première étape pour permettre aux régions d’être pleinement responsables de la couverture ambulancière de leur territoire, en fonction de leur réalité et des besoins de leur population respective ».

Simultanément, le ministère allongera aussi 2,5 millions pour « offrir 17 000 heures de couverture supplémentaire dans les régions permettant des ajouts de ressources ponctuels selon la demande ». Un plan d’action gouvernemental complet doit être présenté « prochainement » sur les services préhospitaliers, probablement après l’élection provinciale du 3 octobre prochain.