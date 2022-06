Le premier ministre François Legault rencontrera la PDG du CISSS de Lanaudière mardi, dans la foulée du renvoi de deux infirmières pour des propos jugés racistes envers une patiente atikamekw l’an dernier.

Audrey Pilon-Topkara La Presse

Samedi dernier, La Presse rapportait les circonstances dans lesquelles deux infirmières de Joliette ont été congédiées en mars 2021, à la suite de comportements jugés « irrespectueux et racistes » de la part de ces infirmières envers une patiente atikamekw, Jocelyne Ottawa, à l’hôpital de Joliette.

L’établissement a admis par la suite que ses ex-employées n’ont jamais voulu intimider Mme Ottawa et que cette dernière souhaite que les deux infirmières retrouvent leur emploi.

Le Tribunal d’arbitrage est chargé de décider si Sylvie Bellemare, l’une des infirmières congédiées, a été victime d’un congédiement abusif. Il est censé rendre sa décision au cours du mois de juillet.

François Legault a confirmé lors d’un point de presse lundi à Anjou qu’il rencontrera la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, Maryse Poupart.

Sans donner plus de détails, le premier ministre a affirmé que le renvoi des infirmières « sera un sujet qui sera discuté » lors de sa rencontre avec Mme Poupart, mais qu’il n’en savait pas plus que ce qu’il avait lu dans les médias.

L’hôpital de Joliette s’était déjà retrouvé dans l’eau chaude lorsque Joyce Echaquan, une patiente atikamekw de Manawan, est décédée le 28 septembre 2020 dans le même hôpital, après avoir diffusé une vidéo en direct dans laquelle on peut entendre des membres du personnel lui adresser des propos racistes.

À la suite de cet évènement tragique, deux employées avaient été congédiées.

Avec Isabelle Hachey, La Presse