Variole simienne

La situation du Québec jugée « préoccupante »

71 cas de variole simienne ont été confirmés au Québec par le ministère de la Santé et des Services Sociaux. Avec 5 cas en Ontario et 1 cas en Alberta, le Québec est la province la plus touchée. L’Agence de la Santé publique du Canada a fait le point sur la situation lors d’une conférence de presse virtuelle vendredi matin.