Le manque de personnel infirmier et une urgence qui déborde font craindre des bris de service à l’Hôpital du Lakeshore, à Pointe-Claire, à Montréal.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

« Il ne nous est plus possible d’assurer des soins sécuritaires et de qualité à la population normalement desservie par notre établissement » a déclaré madame Johanne Riendeau, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de santé de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, citée dans un communiqué publié vendredi.

Selon elle, il manque au moins la moitié des infirmières sur plusieurs quarts de travail. Vendredi soir, le taux d’occupation de l’urgence atteignait 139 %, d’après les données d’Index santé.

Par conséquent, le Syndicat « demande à la population d’éviter de se présenter à I'Hôpital général du Lakeshore pour la fin de semaine ».

« Aux prises avec un enjeu de personnel à l’urgence depuis des mois, les professionnelles en soins sonnent l’alarme pour une énième fois », peut-on lire dans le communiqué de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ.

Les travailleurs interpellent le gouvernement du Québec et demandent des « mesures incitatives pour pouvoir traverser l’été » ainsi que des « ratios sécuritaires pour prodiguer des soins de qualité ».