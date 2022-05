(Québec) Christian Dubé se colle essentiellement aux recommandations de la commission spéciale transpartisane sur l’évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie, et dépose un projet de loi qui vise à élargir l’accès à l’aide médicale à mourir aux personnes atteintes d’une maladie grave et incurable, comme l’Alzheimer. Le texte législatif exclut les personnes souffrant uniquement d’un trouble mental.

Fanny Lévesque La Presse

Le ministre de la Santé a déposé mercredi le projet de loi 38 qui vise à élargir l’accès à l’aide médicale à mourir. Selon le texte législatif, qui fera l’objet de consultations et d’un examen des parlementaires, les personnes atteintes d’une maladie grave et incurable menant à l’inaptitude pourront formuler une demande anticipée d’aide médicale à mourir « afin qu’elles puissent bénéficier de cette aide une fois devenues inaptes ». Il s’agissait de la principale recommandation du comité transpartisan.

Québec ajoute par ailleurs l’admissibilité aux personnes atteintes d’un handicap neuromoteur grave et incurable.

La personne qui fait une demande anticipée doit, de manière libre et éclairée, formuler pour elle-même la demande et doit être assistée par « un professionnel compétent », est-il indiqué dans le texte législatif. Le professionnel devra ensuite s’assurer que « les souffrances décrites dans la demande » remplissent une série de conditions. Notamment, les souffrances doivent être « médicalement reconnues » et « être liées à un déclin avancé et irréversible des capacités d’une personne atteinte de la maladie ».

Comme l’avait aussi recommandé le comité transpartisan, l’aide médicale à mourir ne sera pas élargie aux personnes souffrant d’un trouble mental. Dans le projet de loi, on indique que « le trouble mental n’est pas considéré comme étant une maladie grave et incurable menant à l’inaptitude à consentir aux soins ». Le texte législatif vient aussi faire tomber le critère de fin de vie des conditions auxquelles une personne doit satisfaire pour obtenir l’aide médicale à mourir.

Le projet de loi permet également aux infirmières praticiennes spécialisées d’un établissement public d’administrer l’aide médicale à mourir. Aussi, une maison de soins palliatifs ne pourra pas exclure l’aide médicale à mourir des soins qu’elle offre, sauf exception.

Encore récemment, les partis d’opposition avaient fait front commun pour presser le gouvernement à déposer son projet de loi sur l’élargissement de l’aide médicale à mourir. Ils avaient fait cette sortie en compagnie de Sandra Demontigny, qui est atteinte d’une forme précoce et héréditaire de la maladie d’Alzheimer.

Vers une adoption rapide

« Je suis vraiment heureux de déposer ce projet de loi aujourd’hui et je tiens à souligner le travail du gouvernement et des partis d’opposition », a souligné le ministre Dubé avant la lecture des notes explicatives du projet de loi 38. Son dépôt survient à moins de trois semaines de la fin des travaux parlementaires, le 10 juin. Cela laisse peu de temps pour tenir les consultations particulières et l’étude détaillée du texte législatif.

Mercredi, l’opposition a assuré qu’elle collaborera avec le gouvernement pour adopter le texte législatif rapidement, mais déplore que cet enjeu soit débattu dans l’urgence d’une fin de session. « On dirait que le gouvernement garroche toutes sortes de choses à la fin de la session parce qu’ils veulent cocher des cases. On ne peut pas juste cocher des cases avec un sujet comme celui-là, il faut juste avoir le temps de bien faire les discussions », a prévenu la cheffe libérale Dominique Anglade.

« Si le projet de loi est conforme aux recommandations du rapport transpartisan déposé il y a quelques mois, nous, on va collaborer à l’adoption du projet de loi parce que ce rapport, il est le fruit d’une consultation qui a duré plus d’un an, des consultations qui ont été publiques », a fait valoir pour sa part le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, avant le dépôt en chambre du texte législatif.

« La difficulté, en ce moment, c’est que le gouvernement, à la dernière seconde, précipite un paquet de projets de loi », a déploré de son côté le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

En décembre, une commission spéciale transpartisane sur l’évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie a recommandé d’élargir l’accès à l’aide médicale à mourir aux personnes inaptes, comme celles souffrant d’alzheimer, en leur permettant de présenter une « demande anticipée ». Elle rejetait toutefois l’idée d’élargir l’accès aux personnes dont le seul problème médical est un trouble mental.

En vertu de la Loi sur les soins de fin de vie adoptée en 2014, seule une personne apte à donner son consentement, qui a une maladie incurable et dont le déclin est avancé et irréversible peut obtenir l’aide médicale à mourir.