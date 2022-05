(Québec) La piètre gestion des équipements de protection individuelle (EPI) dans le réseau de la santé par le gouvernement du Québec et sa « réaction tardive » pour s’en procurer en 2020 a coûté une fortune aux contribuables, révèle la vérificatrice du Québec, Guylaine Leclerc.

Tommy Chouinard La Presse

En l’absence de réserve d’EPI au début de la pandémie de COVID-19, Québec a acheté à fort prix des masques, des blouses et des gants en pleine pénurie mondiale, ce qui a fait perdre près d’un milliard de dollars au trésor public, révèle la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc.

C’est sans compter que Québec a fait affaire avec certains fournisseurs qui n’étaient pas intègres et qui lui ont vendu des équipements non conformes. Les pertes sont évaluées à 15 millions de dollars et les poursuites judiciaires en cours s’élèvent à un peu plus de 170 millions, selon le rapport de Mme Leclerc déposé mercredi à l’Assemblée nationale. « Le Centre d’acquisitions gouvernementales n’a pas toujours vérifié adéquatement l’intégrité des fournisseurs et la conformité de leurs EPI », constate-t-elle.

La vérificatrice générale rappelle que Québec a constitué en 2006 une réserve d’urgence d’EPI en cas de pandémie d’influenza, qu’une partie de celle-ci a été utilisée lors de la pandémie de H1N1 en 2009 et que les stocks restants ont été épuisés l’année suivante. Or, « aucune autre mesure n’a ensuite été mise en place pour pallier l’élimination de cette réserve », peut-on lire dans le rapport.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Guylaine Leclerc, vérificatrice générale du Québec

Pourtant, le Plan québécois de lutte à une pandémie d’influenza adopté en 2006 demandait de maintenir une réserve d’urgence. Les plans d’urgence sanitaire n’ont quant à eux pas été mis à jour au fil des ans, si bien que les directives sur l’utilisation des EPI n’étaient pas adéquates au moment de faire face à la COVID-19.

Résultat : « Le MSSS et le réseau de la santé et des services sociaux n’étaient pas bien préparés pour favoriser la disponibilité et l’usage approprié des EPI en cas de pandémie », conclut la vérificatrice générale.

Selon elle, Québec « aurait dû être plus vigilant face aux signes avant-coureurs de la pandémie » de COVID-19 et a eu une « réaction tardive ».

« Les principales actions du MSSS en matière d’approvisionnement ont été réalisées plus d’un mois après la déclaration par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’une urgence de santé publique de portée internationale, le 30 janvier 2020. En effet, c’est surtout à partir de la mi-mars, à la suite de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire par le gouvernement du Québec, que les principales mesures pour assurer l’approvisionnement en EPI et leur distribution dans le réseau ont été instaurées. Parmi celles-ci, notons les achats massifs qui ont débuté le 22 mars 2020. »

Pourtant, dès le 5 février, « plusieurs établissements indiquent au MSSS avoir des problèmes d’approvisionnement pour certains EPI ».

Le rapport ajoute que « ce n’est que le 6 mars 2020 que le MSSS a effectué son premier inventaire des stocks d’EPI […], « alors que le directeur général de l’OMS avait signalé au début février que la demande en EPI était 100 fois plus élevées que d’habitude ».

Ainsi, Québec a commencé ses emplettes bien trop tard, au pire moment qui soit. Il « a dû acheter des EPI à pris très élevé lors de la pénurie mondiale de 2020. La baisse de la valeur des EPI par la suite a entraîné une perte financière évaluée à 938 millions de dollars au 31 mars 2021. »

Le gouvernement a dépensé trois milliards pour acheter des masques, des blouses, des gants, des lingettes, des désinfectants, des lunettes et des visières entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021.

La VG dénonce des ratés dans la distribution des EPI en raison des directrices du ministère. Il relève qu’il y a eu pénurie dans certains établissements, alors qu’« au cours des premières semaines de la pandémie, les CHSLD et les RPA avaient un accès limité aux EPI ».

La VG dénonce « le manque d’information pour évaluer les besoins en EPI », contrairement au modèle existant en Ontario.

Guylaine Leclerc écrit même qu’« en janvier 2022 », après presque deux ans de pandémie, « l’information relative aux stocks et à la consommation d’EPI restait toujours à parfaire ».