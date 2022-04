Le gouvernement fédéral n’a pas besoin de l’aide des provinces pour implanter son programme national de soins dentaires, croit le chef du Nouveau parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh.

vincent larin La Presse

De passage à Montréal, M. Singh s’est défendu mercredi de vouloir s’ingérer dans les champs de compétences des provinces. Mais qu’elle soit d’accord ou non, la mise en place d’un programme national de soins dentaires pour les familles à faible revenu – une promesse néo-démocrate – pourra aller de l’avant, estime-t-il.

« On n’embauche pas de dentistes. […] On a un système qui paie déjà pour quelques-uns [des Canadiens], les communautés autochtones [par exemple]. On augmente ce système et on paie les factures pour que les gens aient accès aux soins dentaires immédiatement », a-t-il expliqué.

M. Singh a également réitéré que le Québec pourrait se retirer du programme et obtenir une compensation financière de la part du fédéral.

La création de ce programme de soins dentaires, confirmée dans le dernier budget fédéral, faisait partie de l’entente conclue entre le premier ministre Justin Trudeau et Jagmeet Singh.

Cette entente assure la survie du gouvernement libéral minoritaire aux Communes jusqu’en juin 2025 grâce à l’appui des élus néo-démocrates lors des votes de confiance sur les budgets. En échange de cet appui, les libéraux s’engagent à financer certaines mesures jugées prioritaires par le NPD.