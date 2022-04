Le ministre de la Santé Christian Dubé s’est dit vendredi préoccupé par le fait que 13 000 travailleurs de la santé manquaient à l’appel à cause de la COVID-19.

Les salles d’urgence sont bondées en ce week-end pascal. Les autorités exhortent les Québécois à éviter de s’y rendre dans la mesure du possible.

La COVID-19 continue de frapper durement le réseau.

Dans la grande région de Montréal, les différents centres intégrés de santé et de services sociaux (CIUSSS) ont tous fait état d’un fort achalandage. Ils ont demandé à la population de consulter un pharmacien ou d’appeler la ligne Info-Santé au 811 pour des problèmes mineurs, plutôt que de se rendre dans un hôpital.

Dans les urgences, la sixième vague est bel et bien là, affirme le Dr Bernard Mathieu, urgentologue de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. « C’est très net », souligne-t-il.

Il y a un mois à peine, il ne voyait presque plus de cas de COVID-19. « On pensait que c’était arrêté », raconte le Dr Mathieu.

Puis, mercredi dernier, son service a admis une dizaine de personnes hospitalisées avec la COVID-19. Des patients qui auraient normalement été montés à l’étage, mais qui, faute de lits, congestionnent les urgences. « C’est beaucoup, par rapport aux autres vagues », s’inquiète l’urgentologue.

Québec a rapporté samedi 19 morts supplémentaires liés au virus et 22 hospitalisations de moins à travers la province. En tout, 2131 Québécois atteints de la COVID-19 sont hospitalisés à l’heure actuelle.

Ils sont 9 patients de plus que vendredi aux soins intensifs, soit 105 au total.

On a rapporté 2538 cas supplémentaires dans la province dans le bilan de samedi. Rappelons que ces chiffres ne reflètent vraisemblablement qu’une partie des infections totales, en raison de l’accès limité aux tests de dépistage par PCR.

13 000 travailleurs de la santé absents

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, s’est dit vendredi préoccupé par le fait que 13 000 travailleurs de la santé manquaient à l’appel à cause de la COVID-19 et anticipait que « ça [allait] être difficile dans les urgences dans les deux prochaines semaines », mais que le réseau tiendrait bon.

Avec « juste sept ou huit » employés actuellement absents aux urgences de Maisonneuve-Rosemont, le Dr Bernard Mathieu s’estime chanceux. « On est probablement dans une situation favorable par rapport aux autres hôpitaux », estime-t-il.

Vendredi, le CIUSSS de l’Outaouais a annoncé la suspension temporaire des visites jusqu’à nouvel ordre dans les sept hôpitaux de la région. Ceux de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Chaudière-Appalaches ont dû réduire certains services dans un ou plusieurs établissements.

Plusieurs CIUSSS ont rappelé quelques conseils de prudence, notamment d’éviter les grands rassemblements de Pâques. Ils recommandent aux gens de laisser des fenêtres ouvertes pour faire circuler l’air et de rester à la maison s’ils ressentent des symptômes de la COVID-19 comme de la fatigue ou une irritation de la gorge.

