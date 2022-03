Québec récompensera les hôpitaux efficaces

Pour inciter les hôpitaux de la province à gérer plus efficacement les entrées et les sorties de leurs patients, Québec établit une durée cible de séjour hospitalier pour une liste de maladies. Les établissements qui atteindront ces objectifs et amélioreront la fluidité de leurs soins de courte durée recevront des incitatifs financiers pouvant s’élever à plusieurs millions de dollars par année pendant trois ans.