(Québec) Oui à un élargissement de l’accès de l’aide médicale à mourir aux personnes inaptes, comme celles souffrant d’alzheimer, mais non pour les personnes dont le seul problème médical est un trouble mental, tranche la commission spéciale sur l’évolution de la loi concernant les soins de fin de vie.

Tommy Chouinard La Presse

Dans son rapport très attendu, déposé à l’Assemblée nationale mercredi, cette commission réunissant des députés de tous les partis recommande qu’« une personne majeure et apte puisse faire une demande anticipée d’aide médicale à mourir à la suite d’un diagnostic de maladie grave et incurable menant à l’inaptitude ».

Lors de la rédaction d’une telle demande anticipée, le médecin doit s’assurer « du caractère libre » et « éclairé » de la décision de la personne.

« La Commission recommande que la demande anticipée reste valide à moins d’indications contraires de la personne ; qu’elle puisse être modifiée tant et aussi longtemps que la personne est apte à le faire », précise le rapport.

De plus, « la Commission recommande que la personne désigne sur le formulaire un tiers de confiance chargé de faire connaître sa demande anticipée d’aide médicale à mourir et de réclamer en son nom le traitement de la demande au moment opportun ; que le tiers de confiance consente par écrit au rôle qui lui est attribué ». En l’absence ou l’empêchement d’un tiers de confiance désigné, « la responsabilité de protéger la volonté du patient et d’agir soit assumée par un membre de l’équipe de soins ».

Selon les recommandations de la commission, « lorsque le tiers de confiance dépose la requête sur la demande anticipée », le médecin doit examiner « les deux, la requête et la demande anticipée, les prend en considération et y donne suite sans délai ».

En vertu de la loi sur les soins de fin de vie adoptée en 2014, seule une personne apte à donner son consentement, qui a une maladie incurable et dont le déclin est avancé et irréversible, peut obtenir l’aide médicale à mourir. Une personne souffrant d’alzheimer ou de démence qui se retrouve dans la même situation ne peut l’obtenir en ce moment parce qu’elle est inapte à exprimer son consentement.

Par ailleurs, « la Commission recommande de ne pas élargir l’accès à l’aide médicale à mourir aux personnes dont le seul problème médical est un trouble mental ».

Cette commission transpartisane « Mourir dans la dignité » 2.0 a été lancée à la fin de 2019 afin d’étudier un élargissement de l’aide médicale à mourir. Un rapport d’experts déposé à ce moment a recommandé de l’élargir aux personnes inaptes, comme celles souffrant d’alzheimer, sous certaines conditions. Les députés vont donc dans le même sens.