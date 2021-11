Santé

Achats controversés d’équipements

Plus d’un demi-milliard en contrats de Québec et d'Ottawa

(Ottawa ) Supermax Healthcare Canada inc., la filiale canadienne d’une entreprise de la Malaisie soupçonnée d’avoir recours au travail forcé dans la fabrication d’équipements de protection individuelle, a décroché plus d’un demi-milliard de dollars en contrats du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec depuis le début de la pandémie de COVID-19, a appris La Presse.