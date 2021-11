(Québec) Québec abandonne plusieurs critères d’accès au crédit d’impôt pour le traitement de l’infertilité avec l’entrée en vigueur de la Loi 73, qui prévoit déjà le retour de la gratuité pour un cycle de fécondation in vitro (FIV) pour les couples infertiles qui espèrent fonder une famille.

Fanny Lévesque La Presse

Le gouvernement Legault dit vouloir « faciliter la tâche » aux futurs parents dans leur démarche pour fonder une famille en élargissant le crédit d’impôt pour ceux qui ne sont pas admissibles au nouveau programme du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

Tout ce qui n’est pas couvert par le programme public devient admissible au crédit d’impôt. Par exemple, selon les critères actuels, un couple qui avait des enfants avant le début du traitement pour lequel des frais ont été payés ne pouvait réclamer un remboursement fiscal. C’est la même chose pour un conjoint qui a subi une stérilisation chirurgicale par vasectomie ou ligature des trompes.

Ces conditions d’accès au crédit d’impôt ne seront plus, ont annoncé mercredi le ministre Carmant et le ministre des Finances, Eric Girard. Québec pourra aussi offrir un crédit d’impôt aux couples qui tentent un deuxième cycle de FIV ou pour une femme qui n’a pas l’âge requis pour avoir accès au programme public.

Le crédit d’impôt remboursable pour le traitement de l’infertilité permettra de compenser, selon le revenu familial, entre 80 % et 20 % des frais admissibles, ceux-ci ne pouvant excéder un montant annuel de 20 000 $.

La loi 73 vient rétablir la gratuité pour « un seul cycle de FIV », ce qui inclut les services de stimulation ovarienne, le prélèvement d’ovules, une paillette de sperme, la congélation et l’entreposage des gamètes et des embryons pendant un maximum d’un an.

Dans la nouvelle mouture de la loi, les services de procréation assistée pour l’insémination artificielle et de FIV seront assurés pour les femmes de 18 ans et plus et celles de moins de 41 ans, est-il indiqué dans la pièce législative. Pour le dernier transfert d’embryon congelé seulement, une femme pourra avoir 42 ans. La Loi 73 ramène par ailleurs le nombre d’inséminations artificielles couvertes par la RAMQ de neuf à six.

Présentée en novembre 2020, la Loi modifiant diverses dispositions en matière de procréation assistée a été adoptée en mars 2021. Elle entrera en vigueur le 15 novembre prochain.

Le coût du nouveau programme public est estimé à 42 millions par année pour environ 3500 demandes annuelles. Les coûts liés à la mise en place du crédit d’impôt atteignent 6 millions par année.

Pour l’an prochain, Québec se prépare à recevoir au moins 7000 demandes de remboursement pour un premier cycle de FIV.