Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, a inauguré lundi le Centre de réadaptation cardio-respiratoire Jean-Jacques Gauthier. « Un modèle pour le Québec », a-t-elle dit.

Suzanne Colpron La Presse

Ce centre, qui a accueilli ses premiers patients en septembre, est une initiative du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Sa mission consiste à prévenir l’apparition des symptômes et à enseigner à mieux vivre avec les maladies chroniques, comme l’obésité, l’hypertension, le diabète, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires. « Avec le vieillissement de la population qu’on connait et surtout l’augmentation de l’espérance de vie, le fardeau des maladies chroniques continue de croître et bien sûr de se complexifier », a souligné la ministre Rousseau, en conférence de presse, en compagnie du PDG du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Frédéric Abergel.