(Québec) Québec étend son plan de primes d’attraction et de rétention d’infirmières aux maisons de soins palliatifs, a appris La Presse. L’Alliance des maisons de soins palliatifs réclamait son inclusion pour éviter l’exode du personnel vers le réseau public.

Fanny Lévesque La Presse

Le personnel infirmier œuvrant dans les 37 maisons de soins palliatifs de la province pourra toucher les primes de rétention offertes par le gouvernement Legault, dans un effort de recrutement d’infirmières à temps complet.

Mardi, La Presse rapportait que l’Alliance des maisons de soins palliatifs déplorait les effets du programme de primes allant de 12 000 à 18 000 $ par infirmière sur le terrain alors que le recrutement devenait plus difficile. Des maisons expliquaient également que leur personnel était sollicité par les CIUSSS et CISSS pour rejoindre le secteur public.

Évoquant un souci d’équité, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a étendu la semaine dernière les primes aux CHSLD privés non conventionnés et aux résidences privées pour aînés (RPA), mais rien n’était prévu pour les maisons de soins palliatifs.

Cette décision avait provoqué des réactions chez les membres de l’Alliance, indiquait la présidente Marie-Julie Tschiember. Les maisons de soins palliatifs sont aussi confrontées à la pénurie de main-d’œuvre alors que huit maisons sur 10 sont en manque de personnel, affirmant Mme Tschiember à La Presse.

Dans un courriel vendredi, Mme Tshiember explique que la décision du gouvernement « est une véritable reconnaissance du travail [des maisons de soins] dans le continuum de soins et dans les trajectoires prioritaires du MSSS ». « L’inclusion des travailleurs de nos maisons de soins palliatifs dans ces modalités est une reconnaissance de leur juste valeur », a-t-elle ajouté.

Les détails de l’offre aux maisons de soins palliatifs ne sont pas encore connus, mais selon nos informations, elle sera similaire aux CHSLD privés et RPA.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé le 23 septembre dernier un plan d’embauche évalué à 1 milliard pour recruter des infirmières à temps complet. Cinq jours plus tard, l’Alliance prenait la plume pour sensibiliser le ministre à la réalité des maisons de soins palliatifs. Ils étaient sans nouvelles depuis.

Selon le décret ministériel, seuls les employés de la catégorie 1 (infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes) sont admissibles à la prime dans le réseau public et dans les établissements visés (CHSLD privés non conventionnés et RPA), ce qui excluait les maisons de soins palliatifs.

L’Alliance emploie environ 1400 professionnels de la santé, dont au moins la moitié sont des infirmières et des infirmières auxiliaires.