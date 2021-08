C’est confirmé. La société de biotechnologie Moderna s’installera au Canada. La société souhaite y ouvrir un centre de recherche et une usine de production de vaccins d’ici 2024.

Alice Girard-Bossé La Presse

« Nous avons conclu, il y a de ça quelques jours, un protocole d’entente avec Moderna, pour construire au Canada un établissement à la fine pointe de la technologie, pour la fabrication de vaccin ARN messager qui pourra nous assister en cas de pandémie et permettre aux Canadiens et aux Canadiennes d’être plus résilients », a déclaré le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, en conférence de presse mardi matin.

Le Canada devient le premier pays au monde où Moderna décide de s’installer après les États-Unis, son pays d’origine.

Le calendrier de construction des nouvelles installations reste encore à être finalisé. « Dans les discussions, on parle d’une fin de construction en 2024. La construction devra débuter prochainement », a affirmé le ministre Champagne. Des centaines de millions de dollars seront investis.

L’emplacement de la future usine et du futur centre de recherche devrait être annoncé au cours des prochaines semaines, a soutenu le PDG de Moderna, Stéphane Bancel.

La capacité de production est estimée à 30 millions de doses par année au départ. « On prévoit avoir des équipes de jour seulement, et s’il y a une pandémie, on augmentera avec des équipes de nuit et de fin de semaine », a soutenu M. Bancel. Le directeur de Moderna envisage engager entre 200 et 300 employés lors du démarrage du projet.

À l’heure actuelle, 8 millions de Canadiens ont reçu un vaccin contre la COVID-19 de Moderna.

Des nouveaux remèdes

En plus de son vaccin contre la COVID-19, Moderna compte 24 vaccins et produits thérapeutiques en développement, y compris des vaccins contre la grippe, le VRS, le cytomégalovirus, le Zika et le VIH, en plus de produire des traitements contre les cancers et les maladies cardiaques.

La technologie d’ARN messager permettra ainsi de trouver des solutions et des remèdes à différentes maladies, comme des vaccins sur le cancer, a soutenu le ministre Champagne.

Au cours des sept prochaines années, le Canada prévoit dépenser 2,2 milliards pour consolider le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie, et assurer une meilleure préparation à une nouvelle pandémie.

Avec Joël-Denis Bellavance