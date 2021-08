Santé

Santa Cabrini et Maisonneuve-Rosemont

Malgré les pénuries, « les patients reçoivent les soins habituels »

Les pénuries de personnel étant ce qu’elles sont partout, il y a davantage d’attente au triage, les patients restent plus longtemps aux urgences avant d’être hospitalisés et les infirmières sont d’autant plus épuisées qu’on leur impose trop d’heures supplémentaires. N’empêche, la sécurité des patients est assurée à Santa Cabrini et à Maisonneuve-Rosemont, assure la patronne des médecins.