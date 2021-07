La réduction des services des soins intensifs, qui ne compteront plus que six lits, sera effective dès 16 h jeudi après-midi. Le tout pourrait durer plusieurs semaines, jusqu’en septembre.

Quatre des dix lits de l’unité des soins intensifs de l’hôpital de Saint-Eustache n’accueilleront plus de patients à partir de jeudi après-midi. Cette réduction s’explique par le manque de personnel en raison de congés préventifs et de maladie, a indiqué le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides.

Florence Morin-Martel La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

La réduction des services des soins intensifs, qui ne compteront plus que six lits, sera en effet effective dès 16 h jeudi après-midi. « Les soins coronariens, dont les AVC ou les infarctus, continueront d’être pris en charge, ainsi que d’autres situations médicales complexes qui demandent une surveillance accrue », a précisé l’agente d’information et porte-parole du CISSS des Laurentides, Dominique Gauthier, dans un échange de courriels avec La Presse.

Dans l’intervalle, les personnes qui nécessiteront des soins complexes plus soutenus, notamment à la suite d’une intubation, seront transférées à l’hôpital régional de Saint-Jérôme « dès que leur condition clinique le permettra ». « L’Hôpital de Saint-Eustache bénéficie toujours de l’expertise du personnel de soins intensifs », a aussi assuré Mme Gauthier.

La décision de réduire le service est liée aux absences pour cause de maladie et congés préventifs de membres du personnel spécialisés, qui ne peuvent facilement être remplacés. Nous déployons tous les efforts pour assurer la sécurité des usagers et maintenir les soins nécessaires. […] La situation sera révisée quotidiennement. Dominique Gauthier, du CISSS des Laurentides

Des inquiétudes pour la suite

Pour le vice-président Secteur Nord du Syndicat des professionnelles en soins des Laurentides (SPSL-FIQ), Francis Charbonneau, la réduction des places en soins intensifs de l’Hôpital de Saint-Eustache « risque de mettre encore plus de pression sur les urgences de la région, qui sont bondées actuellement ».

« Les cas plus stables vont être gardés, mais pour nous, le gros de cette affaire, c’est qu’il n’y aura plus d’admissions à Saint-Eustache pour tous les patients intubés ou plus instables. Ils seront donc transférés vers Saint-Jérôme. Ça nous inquiète, puisqu’on se demande qui va transférer ces patients ? Est-ce que ce sera des infirmières de Saint-Eustache, qui sont déjà débordées ? Enlever du personnel ne serait pas du tout efficace », juge-t-il en entrevue téléphonique.

Selon son syndicat, la réduction du nombre de places des soins intensifs de Saint-Eustache pourrait minimalement durer jusqu’au début du mois de septembre, voire jusqu’à la moitié du mois. Et pendant ce temps, l’avenir reste incertain, d’après ses dires.

« On n’a pas de plan de l’employeur. À Saint-Jérôme, ils ont 17 lits aux soins intensifs et actuellement, vu le manque de personnel, on ne compte que 12 places pouvant être occupées. On nous dit que de ce nombre, 11 places sont déjà prises. Si Saint-Jérôme affiche complet, ça mettrait encore plus de pression sur nos urgences qui sont bondées », insiste M. Charbonneau.