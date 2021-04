Santé

Soins de longue durée

Pour des milieux de vie, mais aussi de soins

Les CHSLD et autres établissements de soins de longue durée du Québec ne seront plus seulement des « milieux de vie », mais également des « milieux de soins ». Où les médecins seront invités à être plus nombreux à y travailler. Où les personnes hébergées pourront « faire des choix » et voir leur dignité préservée.