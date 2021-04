Une association d’agences de placement dans le réseau de la santé a déposé mercredi un recours en justice contre le gouvernement Legault, afin de faire invalider des dispositions jugées « illégales » d’un arrêté ministériel rendu public à la fin mars.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Nous avons tenté d’avoir des discussions avec le gouvernement, mais n’avons jamais eu d’interlocuteur. Il faut qu’on sache où on s’en va, parce que là, c’est très anarchiste. Tout le monde a sa propre interprétation du décret, et c’est parfois très difficile de s’y retrouver avec les hôpitaux », plaide la présidente de l’Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec (EPPSQ), Hélène Gravel.

Le décret en question date du 26 mars. Depuis cette date, les employés d’agences doivent avoir des affectations d’un minimum de 14 jours et ne peuvent plus cumuler des affections concomitantes au cours d’une même période, ce qui les mènerait à fréquenter plus d’un établissement. Le gouvernement espère ainsi « éviter les déplacements entre les établissements pour limiter les risques de propagation de la COVID-19 ».

Par ailleurs, les gestionnaires du réseau de la santé ne peuvent plus affecter un employé provenant d’une agence de placement si celui-ci a travaillé pour le réseau dans les 90 jours précédant son affectation. « Toute agence qui affecterait des prestataires de services en contravention de cet arrêté pourrait se faire imposer des amendes de 1000 $ à 6000 $ par jour et par prestataire de services », avait précisé Québec dans un communiqué. Quelques amendements ont ensuite été faits le 17 avril, mais seulement dans certaines régions, afin d’éviter des bris de service.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a soutenu que « l’objectif de cet arrêté est de rétablir une équité pour nos travailleurs des établissements publics et privés ». « De telles mesures s’imposent, dans le contexte actuel, pour limiter l’exode du personnel, favoriser la sécurité et le mieux-être des usagers, et notamment du côté des personnes les plus vulnérables et dans les milieux de vie », a-t-il jugé.

Questions en suspens

Selon Hélène Gravel, le message du gouvernement manque de clarté sur le terrain. « On demande à nos partenaires comment on peut les aider, et plusieurs l’ignorent. Personne ne comprend la teneur de ces arrêtés et il y a plein de questions qui restent en suspens. Ce recours en justice, au fond, c’est surtout pour comprendre ce qui se passe, et savoir où le gouvernement veut aller avec ses décisions décousues », dit-elle.

Tout ce qu’on souhaite, c’est de ne pas perdre des effectifs en santé qui choisiraient de partir en Ontario, ou ailleurs, où il y a plus de facilité à travailler. La réalité, c’est qu’on a des démissions à outrance en ce moment. Hélène Gravel, présidente de l’EPPSQ

Les avocats de l’organisme, Me Marc-André Gravel et Me Élie Tremblay du cabinet Gravel Bernier Vaillancourt, estiment qu’en « s’attaquant aux agences, le ministre [Christian Dubé] s’en prend pourtant à des acteurs qui jouent un rôle névralgique au sein du réseau de la santé québécois ».

« Au contraire, il parait évident que dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre dans le système de santé, toute imposition d’obstacles au fonctionnement des Agences risque de compromettre la santé de la population », écrivent-ils dans le pourvoi en contrôle judiciaire, déposé devant la Cour supérieure. Le réseau de la santé, disent les juristes, « nécessite actuellement toute la flexibilité que peut lui offrir les agences pour répondre adéquatement à la forte et variable demande de ses usagers ».